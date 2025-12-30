列車事故の現場で乗客の救出にあたる当局の職員やメキシコ軍の兵士＝28日/Rusvel Rasgado/AFP/Getty Images（CNN）メキシコ南部オアハカ州で28日、大洋間鉄道の旅客列車が脱線し、少なくとも13人が死亡した。メキシコ海軍が明らかにした。列車には250人が乗っていた。脱線は、ベラクルスとサリナ・クルスを結ぶ路線で発生した。海軍は声明で、36人が病院での治療を必要とし、残りの人たちは軽傷だったと明らかにした。現場には数百