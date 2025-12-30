G・ダビデ研究所のオフェリア・麗さんが、2026年前半の“全体運”を占いました。魚座に関する結果をお届け！フォーチュン総監督の木星から、“リテイク！”のコールや追加コマンドが次々飛んでくる2026年前半。ダレ気味のサクセスストーリーに、秘密のエピソードや意表を突くシナリオが織り込まれ、みるみる息を吹き返して怒涛のクライマックスへ。ラストシーンは、まばゆいスポットを浴びながら、万感の想いを胸にレッドカーペッ