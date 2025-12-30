2026年前半の“全体運”を、G・ダビデ研究所主宰のオフェリア・麗さんが読み解きました。今回は、その中から水瓶座の運勢をご紹介します。2026年前半の命運を左右するのは、セルフマネジメント能力。というのも、年明けの興を駆って幾多の星々が水瓶座に押し寄せ、キラキラした夢や期待感を増幅。突然無謀なチャレンジに浮足立ったり、生活環境をガラリと変えて自分をリセットしたくなったりと、あらぬ方向に突き進んでしまう恐れ