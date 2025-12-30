オフェリア・麗さん（G・ダビデ研究所主宰）による、2026年上半期の“全体運”。山羊座の運勢をご紹介！2026年前半は、のっけから荒れる予感ひしひし。幸運の在り処に陣取った木星は静観を決め込む一方、山羊座には小惑星群が打ち揃い、気勢を上げるやいなや先陣争いへ。抜きつ抜かれつの開運レースは予断を許さず、パワフル火星は途中で置き去り。1番人気の太陽が期待に応えて大健闘するも、最終コーナーは、伸び足もしなやかな金