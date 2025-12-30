24歳という若さでこの世を去った女優キム・セロンさんの遺作となる青春ロマンス映画『私たちは毎日毎日』（原題）が、2026年2月の韓国公開を確定し、ティザーポスターを公開した。【キス写真】キム・セロンさん、キム・スヒョンと“未成年交際”？『私たちは毎日毎日』は、同名ウェブトゥーンを原作とする青春ロマンス映画。高校入学を控えたある日、“ホス”（演者イ・チェミン）が“ヨウル”（演者キム・セロンさん）に突然の告