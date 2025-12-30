G・ダビデ研究所監修による2026年前半の“恋と運命のゆくえ”。天秤座の全体運をご紹介します。天秤座の躍進を密かに応援してくれていた海王星、土星が、相次いで対向宮に移動する2026年前半。頼みの追い風までアゲンストに変わり、これまで以上にハードランディングな運勢に。雑用やルーティンに追われ、プライベートな時間もままならず、ストレスがたまる毎日。さらに無言の圧が強まり、追い打ちをかけるように誹謗中傷やスキャ