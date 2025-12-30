G・ダビデ研究所監修による、2026年前半の獅子座の全体運をご紹介します。幸運を司る木星が影を潜めたままの2026年前半は、運気サイレント。ソーシャルゾーンを小惑星群が駆け抜けるため、それなりに忙しいものの、頑張っている割にパッとせず、ストレスが募りがち。一念発起して自己啓発に励んでも、先の見えない不安に意欲を削がれ、激凹み。そんなエンドレスにも思える嘆きの日々にも、やがて終わりがやってきます。ダウナー気