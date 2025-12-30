幸運のフィナーレが接近中!? G・ダビデ研究所監修、2026年前半の12星座別“恋と運命のゆくえ”、蟹座の全体運をお届けします。 勇気と英知を統すべるジュピターに加護され、あらゆる方面でグングン力をつけてきた蟹座。出足は少々頭打ちながら、じわりじわりと盛り返して、遂に無双できそう。突然スポットを浴びてセンターポジションに躍り出る、新規オファーを機に人生がガラリと変わる、思い切った行動で自ら限界を突破するなど