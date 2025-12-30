600eによる新たなEVワールドは魅力的執筆/撮影：Kaoru Kobayashi（小林薫）フィアット600eに乗り換えて3ヵ月。新たなEVワールドは、初めての輸入車ということもあり、以前乗っていた日産リーフの時とは明らかに違ったものになっています。若いころはクルマを実用車としての視点でしか見ていなくて、イタリア車のような輸入車への関心はありませんでした。しかし、EV性能の革新的な進化に加え、クルマのデザイン性にも興味を持つこ