良いムードで開発された製品に対する自信スペイン・バルセロナにあるバロック地区のハーバーをベースに開催された、新型『ジープ・コンパス』の国際試乗会。【画像】2026年の大本命！CセグメントSUV『ジープ・コンパス』が3世代目に進化全57枚試乗前のプレゼンテーションでは、パワフルなロック音楽とともに新型コンパスの走行シーンを紹介するオープニング動画が流れる中、通路を挟んで隣に着席していたジープ欧州部門責任者の