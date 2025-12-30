◇全日本総合バドミントン選手権最終日（2025年12月30日東京・京王アリーナTOKYO）各種目の決勝が行われ、混合ダブルスは渡辺勇大（J―POWER）田口真彩（ACTSAIKYO）組が緑川大輝（NTT東日本）松山奈未（再春館製薬所）組を2―1（15―21、21―9、21―11）で下し、大会初優勝を飾った。渡辺・田口組はファイナルゲームの末に初勝利をつかんだ。パリ五輪後にペアを結成して約1年半。初優勝を飾り、渡辺は「戻ってきました