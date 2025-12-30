ロシアのプーチン大統領は29日、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、ウクライナが自らの公邸に無人機攻撃を仕掛けたと主張し、和平交渉に向けた立場を見直すと伝えました。プーチン大統領は29日、トランプ大統領との電話会談で、ロシア北西部ノブゴロド州にある自らの公邸に、ウクライナが大規模な無人機攻撃を仕掛けたと主張した上で、「厳しい報復措置をとる」と伝えたということです。プーチン氏は、和平交渉に向けた立場を