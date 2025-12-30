グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、「ほろ酔い動画」を公開した。【映像】瀬戸環奈、セクシーなビキニショット＆ほろ酔い動画身長170cm、バスト101、ウエスト59、ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月7日にグラビアデビューを果たした瀬戸。それから約3カ月後の2025年1月28日にセクシー女優としてデビューした。Instagramでは、浴衣をはだけさせた写真やビキニ姿など、様々な