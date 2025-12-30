株式会社ONODERAフードサービスは、麺業態2号店となる「麺 銀座おのでら 東銀座店」を2025年12月4日にグランドオープンした。【写真】特製塩ラーメン(1480円)(燻チャーシュー1枚、鴨チャーシュー2枚、ネギ、メンマ、セロリ、煮卵、ハーブバター)「麺 銀座おのでら 東銀座店」がオープン「銀座おのでら」ブランドは、「銀座から世界へ」をコンセプトに、鮨・天ぷら・鉄板焼・薪焼