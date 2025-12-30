J1アビスパ福岡は30日、J1のFC東京からDF岡哲平（24）を期限付き移籍で獲得したと発表した。期間は来年6月30日まで。期間中のFC東京との公式戦には出場できない。岡はFC東京の下部組織、明大を経て、2024年にトップチームに入団。今季はリーグ戦21試合に出場した。186センチの長身で、センターバックが主戦場ながら、左サイドバックもこなせる。クラブを通じて発表したコメントは以下の通り。「アビスパ福岡に関わるすべての