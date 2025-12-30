J1アビスパ福岡は17日、DF橋本悠（23）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。福岡大から正式加入した今季はリーグ戦25試合に出場して3アシストを記録。左右のサイドバックやウイングバックをこなし、正確なキックでも貢献した。一方で「来年は必ずゴールを決めたい」と語るように、目標だった得点は記録できなかった。2年目の来季はさらなる飛躍を目指す。