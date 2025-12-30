1999年から4年にわたって『おかあさんといっしょ』9代目うたのおにいさんを務めた“あきひろおにいさん”こと杉田あきひろ（60）が30日、自身のXを更新。退院したことを報告した。【写真】杉田あきひろ、退院の報告（コメント全文）投稿で「ご報告です」と書き出し、「杉田あきひろは鬱血性心不全と発症した心筋梗塞の治療の為に神戸市内の病院に入院していましたが、昨日12月29日に無事退院する運びとなりました」と報告。「