フリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が30日、自身のインスタグラムを更新し、第3子妊娠を報告した。「2025年の私の一大ニュースは、テオが家族に加わったこと」とつづり、愛犬とのショットを投稿。続けて「そして、新しい命も授かりました」と第3子妊娠を明かした。「三人目にして初めてのつわりを経験して、船乗りになったような気分で過ごした日々もありましたが、今は落ち着いて、ゆっくりおだやかに過ごしています」