女優・本仮屋ユイカの妹で、フリーアナウンサーの本仮屋リイナが３０日に自身のインスタグラムを更新し、第３子妊娠を報告した。「２０２５年の私の一大ニュースは、テオが家族に加わったこと」と愛犬との２ショットを投稿し「そして、新しい命も授かりました」と第３子妊娠を伝えた。「三人目にして初めてのつわりを経験して、船乗りになったような気分で過ごした日々もありましたが、今は落ち着いて、ゆっくりおだやかに過