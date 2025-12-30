ことしも残すところあと2日となりました。 鹿児島中央駅前の朝市では正月用の食材を買い求める人でにぎわっています。 朝市に軒を連ねる店では、年越しそばや正月用の食材などが並び、朝から買い求める人でにぎわっています。 この鮮魚店では旬の脂ののったブリやカンパチなどが並べられました。 （客） 「年末用品が安く、雰囲気もすき。だから毎年来る」 「カンパチとタコ（を買った）。あす、家族が集まるからその時