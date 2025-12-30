【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 先週のユーロ円は、週初に184.92の高値を記録した。これは2025年10月以降の力強い上昇トレンドの延長線上にあり、史上最高値を更新する堅調な推移を見せた。週後半は利益確定売りに押されたものの、安値は183.28（25日）に留まり、下値の堅さが意識される展開であった。市場は年末の閑散期に入りつつあるが、ユーロ圏の景気底打ち期待と、日銀の政策修正に対