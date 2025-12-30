【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 先週のペソ円は、週初に8.7617の高値を記録した後、週半ばに調整を挟みつつも、週末にかけて8.7441まで値を戻す展開となった。12月19日の急騰（8.64台から8.75台へ）以降、高値圏での「底堅さ」が目立っている。メキシコ中銀の金利水準が依然として高いことや、原油価格の安定がペソの下支え要因となっており、リスク選好の円売り・ペソ買いが継続した。 テクニカル分