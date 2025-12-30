【北欧通貨】クローナ高の意識継続＝スウェーデンクローナ １１月２５日に９．６０００に迫った後、ドル安クローナ高の流れが強まり、９月につけた安値を割り込む動きを見せた。クリスマス前から９．１５００割れでは買いが出る展開となっているが、戻りは９．２０００前後までとなっており、年明けふたたびドル安クローナ高となる可能性が十分にありそう。 対円でもクローナはしっか