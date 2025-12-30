◇第105回全国高校ラグビー大会2回戦尾道40―14昌平（2025年12月30日花園）尾道が40―14で昌平を下し、元日の3回戦へと駒を進めた。14点のリードを一度は追いつかれたが、後半8分にFL西尾勇人（3年）がトライ。その後も3トライを追加して昌平を突き放した。腰のケガで1回戦を欠場したCTB佐藤麗人（3年）は鋭いタックルを連発し「タックルが好きなので。2、3回いいタックルができて良かった」と汗を拭った。頭を打っ