イスラエルが東アフリカのソマリアから分離独立を訴えるソマリランドを国家承認したことを受け、国連の安全保障理事会が緊急会合を開きました。国連安保理は29日、イスラエルがソマリランドの国家承認を表明したことをめぐり、ソマリアの要請を受けて緊急会合を開きました。ソマリランドは1991年にソマリアからの独立を一方的に宣言。国連加盟国で国家として認めたのはイスラエルが初めてです。ソマリアの国連大使は「分断を狙った