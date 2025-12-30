すとぷりなどSTPR所属の2.5次元アイドル・歌い手4グループが来年1月1日に、ウィンターシーズン限定グッズを発売することを29日、発表した。すとぷり、騎士A - Knight A -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -の4グループは、「冬デザインのメンバーと冬・お正月を一緒に過ごせる」をテーマに、お馴染みのアクリルキーホルダー、アクリルスタンド、るいぐるみなどに加えて、冬や正月らしく、ファーポーチ、ブランケット、お