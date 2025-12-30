幸せいっぱいの報告のはずが、聞いている側は思わず絶句……。そんな「ズレたマウント」に遭遇したことはありませんか？本人は勝ち組のつもりでも、客観的に見れば「それ、苦労が目に見えてるよ！」とツッコミたくなるようなお話をご紹介します。「将来は社長夫人」と豪語する彼女の、前途多難な結婚報告「ついにプロポーズされちゃいました！」と、左手の指輪をキラつかせながら女子会に現れたA子。最初はみんなで『おめでとう！