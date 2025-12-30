神奈川県大和市で30日未明、3階建ての建物で火事があり、男女3人が死亡しました。30日午前4時前、大和市西鶴間にある動物病院と住宅を兼ねた3階建ての建物で「黒煙が見えます」と通行人から119番通報がありました。消防車など14台が消火活動にあたり、火は約2時間後に消し止められましたが、焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。また、現場から救助された男女2人も搬送先の病院で死亡が確認されました。警察と消防が、身元の