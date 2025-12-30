2026年の幕開け、新年の清らかな空気に包まれる上野公園へ出かけてみませんか？上野では、江戸風情を感じる上野東照宮の「冬ぼたん」の開苑や、東京国立博物館の恒例企画「博物館に初もうで」など、元旦から楽しめるイベントが目白押しです。特に2026年は午年（うまどし）。博物館では、神様と人を結ぶ「馬」をテーマにした国宝・重要文化財の特別公開が行われ、神社では限定の干支守りも登場しますます。上野東照宮で「わらぼっち