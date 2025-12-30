セルシードは大幅高で４日続伸している。同社は変形性膝関節症の治療を目的として「軟骨細胞シート」の開発に取り組んでいる。ジャパン・ティッシュエンジニアリングが２９日の取引中に自家培養軟骨「ジャック」が２０２６年１月１日付で再生医療等製品として保険適用されることになったと発表し、ストップ高の５７５円に買われたことで膝の医療に関連する銘柄への物色人気が高まっているもようだ。軟骨修復材「モチ