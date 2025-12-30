富士通が年初来高値にツラ合わせした。同社は１０月にエヌビディア＜NVDA＞との戦略的協業を拡大すると発表。１２月２４日には協業の成果として、フィジカルＡＩやＡＩエージェントをシームレスに連携させる技術を開発したと公表している。エヌビディアとの協業関係に加え、量子コンピューターをはじめとする先端技術領域や防衛分野など、多岐にわたる投資テーマに関連する銘柄とあって、２０２５