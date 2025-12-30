・百五銀や十六ＦＧなど地銀株の高値更新相次ぐ、日銀利上げ路線意識した買いが続く ・イトヨーギョが１２％高と急騰、国土強靱化をテーマに貸株市場絡みの買い戻し誘発も ・オンコリスは急騰で１カ月ぶり年初来高値、開発製品の承認に期待 ・住友鉱やＤＯＷＡなど非鉄株が急反落、銀や金価格の大幅安を警戒 ・キオクシアは続落、２０２５年好パフォーマンスで利食い売りが続く ・養命酒が７連騰で１９９０