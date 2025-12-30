イトーヨーギョー＝続急伸。一時前日比１３％を超える上昇で１２０５円まで買われ、５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスが目前に迫っている。同社はマンホールなどのコンクリート２次製品の製造・販売を主力とする。そのなか、ライン導水ブロックなどをはじめとした道路関連製品で優位性を持っており、国策である下水道老朽化に対応した道路工事などで商機を獲得する可能性が高い。株