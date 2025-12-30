３０日の債券市場で、先物中心限月３月限は小反発。米債券高に追随する形で始まったが、年内最終売買日で特段の材料がないことから朝方の買いが一巡すると伸び悩んだ。 ２９日の米長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが東京市場に波及し、債券先物は寄り付き直後に１３２円７８銭まで上伸する場面があった。ただ、年末とあって模様眺めムードが広がりやすく、相場は方向感に欠けた動き。日銀が２９日に公表した１