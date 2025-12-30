名古屋グランパスは30日、アルヘンティノス・ジュニアーズ(アルゼンチン)に期限付き移籍をしているFW貴田遼河(20)の期間延長を発表した。期間は2026年12月31日までとなる。貴田は東京ヴェルディジュニアからFC多摩を経て、名古屋U-18でプレー。在籍中の22年夏に2種登録でトップチームに登録されると、16歳でデビューを果たした。翌23年4月にはルヴァン杯で初ゴールを決め、17歳9か月4日でクラブ史上最年少となる公式戦得点記録