ブラウブリッツ秋田は30日、水戸ホーリーホックとの契約が満了となっていたFW梅田魁人(28)を完全移籍で獲得したことを発表した。秋田の公式サイトでは梅田について「力強さと繊細さを兼ね備えた万能型FW」と紹介している。梅田は「吉田謙監督の熱い思いに心揺さぶられ、加入を決断しました。私を必要としてくださった思いに必ず応えます。このチームで成長することはもちろん、昇格をつかみ取りにきました。秋田の強さを信じ