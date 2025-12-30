アビスパ福岡は30日、FC東京からDF岡哲平(24)が期限付き移籍で加入することを発表した。期間は2026年6月30日まで。岡はバディFC世田谷からFC東京U-15深川、FC東京U-18でプレー。ユース時代には2019シーズンにJ3リーグ18試合に出場していた。明治大を卒業後は24シーズンからFC東京に加入。25シーズンはJ1リーグ21試合に出場していた。福岡の公式サイトを通じ、岡は「自分を必要としてくれたアビスパ福岡に感謝しています。博