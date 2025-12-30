ガンバ大阪は30日、筑波大3年生DF池谷銀姿郎(21)と仮契約を結び、2026シーズンからの新加入が内定したことを発表した。池谷はバディSC江東から横浜FCの育成組織を経て、筑波大に進学。25シーズンには関東大学リーグ優勝の原動力としてMVPを受賞し、今月の全日本大学選手権(インカレ)でも優勝に貢献した。クラブ公式サイトを通じ、池谷は「まずはこの場を借りて、大好きなサッカーに没頭できる環境を作り続けてくれた両親をは