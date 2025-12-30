ワシントン・ウィザーズ vs フェニックス・サンズ日付：2025年12月30日（火）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 101 - 115 フェニックス・サンズ NBAのワシントン・ウィザーズ対フェニックス・サンズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはワシントン・ウィザーズがリードし23-