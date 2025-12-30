30日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数676、値下がり銘柄数677と、売り買いが拮抗した。 個別では大黒屋ホールディングスがストップ高。インターライフホールディングス、日本電技、第一建設工業、佐藤渡辺、ナカノフドー建設など66銘柄は年初来高値を更新。誠建設工業、かわでん、トライアイズ、アバールデータ、ウィルソン・ラーニングワールドワイ