30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 57313-4.6 43310 ２. 純銀信託 15727 -35.4 36130 ３. 純金信託 1337922.5 20825 ４. 日経ブル２8318 180.9 466.0