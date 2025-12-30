昨夜、茨城県・古河市の住宅に2人組の男が押し入り、現金およそ200万円を奪って逃走しました。きのう午後11時半ごろ、古河市中田新田の住宅で、「泥棒が入った。けが人が出ている」と近くの住民から110番通報がありました。警察によりますと、外国人とみられる男2人が窓から押し入り、この家に住むスリランカ国籍の男性（40）に刃物を突きつけたうえで、現金およそ200万円を奪って、逃走したということです。男性は顔にけがをした