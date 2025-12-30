投資関連情報の提供をうたうサイトからＬＩＮＥに誘導され、資産運用名目で現金をだまし取られる被害が後を絶たない。投資について学ぼうと、サイトを閲覧したのを機に約３５００万円を詐取された岡山市の４０歳代女性が取材に被害の状況を明らかにした。「高校生の頃からためたお金を全て失った。他の人に同じような目に遭ってほしくない」と話している。（岡山支局小林沙世）「勉強になるかも。話だけでも聞いてみたい」女