数々の名作映画を手掛けてきたスティーヴン・スピルバーグ監督と、ハリウッドを代表する俳優ベン・アフレック。映画界で名の通る2人だが、若き日のベンが起こした出来事をきっかけに、スピルバーグが仕事を断るほど険悪な関係だったことがわかった。【写真】ジェニファー・ロぺス、ベンとの豪華挙式で来た3着のウエディングドレス姿Peopleによると、このエピソードを明かしたのは、ベン主演の映画『男と女の大人可愛い恋愛法則