ＮＨＫは３０日、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）内で放送される連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルコーナーでの詳細を発表した。「あんぱん」コーナーは後半の冒頭に登場。「あんぱん」ゆかりの豪華キャストたち、そして「それいけ！アンパンマン」のなかまたちが紅白のステージに集結する。主人公・のぶを演じ、今年の紅白の司会を務める今田美桜と共に、アンパンマンの作者・やなせたかしさんが