◇富士山女子駅伝（３０日、静岡・富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場、７区間＝４３・４キロ）最長５区（１０・５キロ）は、４７秒差の３位でたすきを受けた大東大の大エース、サラ・ワンジル（３年）が４・２キロで城西大の主将・金子陽向（ひなた、４年）をとらえ、首位に立った。区間新記録を目指して力強く走り続けている。大東大は同大会２位５回、全日本大学女子駅伝は２位１１回。脱シルバーコレクター