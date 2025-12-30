第１０４回全国高校サッカー選手権は３１日、８会場で２回戦１６試合が行われる。連覇を目指す前回大会王者の前橋育英（群馬）は神戸弘陵（兵庫）と、前回準優勝の流通経大柏（千葉）は米子北（鳥取）と今大会の初戦に臨む。元日本代表ＭＦ中村憲剛氏（４５）の長男、ＭＦ中村龍剛（りゅうご、２年）が所属する日大藤沢（神奈川）は、３大会前優勝の岡山学芸館と対戦する。１回戦で７得点をマークした鹿島学園（茨城）は金沢学院