韓国フェンシング代表の呉尚旭（オ・サンウク）と日本人モデルの豊田遥夏の熱愛説に再び火がついた。最近、呉尚旭は自身のインスタグラムに「クリスマスを温かく過ごしてください」というメッセージとともに2枚の写真を掲載した。写真の中の呉は、カフェにあるブラウンのソファに座り、コーヒーを飲んでいる。その後、今月28日に豊田遥夏も自身のインスタグラムに「済州 Christmas」という文を書き込んだ。ところが豊田が公開した