２８日、陽信高速道路の陽春西サービスエリア。（ドローンから、陽春＝新華社記者／〓華）【新華社陽春12月30日】中国広東省の陽春市と信宜市（広西チワン族自治区との境界）を結ぶ陽信高速道路が28日、開通した。鉄道建設大手、中国中鉄と傘下の中鉄南方投資集団が共同で投資、建設、運営を担う。全長約142キロで、東は陽春市陂面鎮から始まり、西は信宜市北界鎮に至る。高速道路の開通により、広東省西部の山間部と粤港澳大