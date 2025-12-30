大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」が往年のアイドルファンから注目を集めている。今年は結成20周年となる、AKB48の人気OGたちが現役メンバーとともにヒット曲メドレーを披露するからだ。参加するのは前田敦子、大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、峯岸みなみ、柏木由紀、指原莉乃の8人。まさにAKB48全盛期のメンバーたちだ。【画像】前田敦子に敗北するも笑顔で…「いつも2位」だった大島優子（37）14年前のAKB時代